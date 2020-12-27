Подозреваемая облила машины горючей смесью, после чего покинула место.

В Калуге молодую мать заподозрили в поджоге пяти автомобилей Росгвардии. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел вечером 12 мая. Поступило сообщение о пожаре на улице Тульской. Горели пять автомобилей калужского управления Росгвардии. В результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что поджог организовала молодая мать, облив машины горючей смесью, после чего уехала с места на своем автомобиле. Предположительно, она действовала по указке украинских кураторов.

Ранее мы сообщали, что в Уфе задержали подозреваемого в поджоге усадьбы Бессарабова.

Фото: МЧС Калужской области