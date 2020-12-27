В Калуге молодую мать заподозрили в поджоге пяти автомобилей Росгвардии. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник.
Инцидент произошел вечером 12 мая. Поступило сообщение о пожаре на улице Тульской. Горели пять автомобилей калужского управления Росгвардии. В результате происшествия никто не пострадал.
Отмечается, что поджог организовала молодая мать, облив машины горючей смесью, после чего уехала с места на своем автомобиле. Предположительно, она действовала по указке украинских кураторов.
Ранее мы сообщали, что в Уфе задержали подозреваемого в поджоге усадьбы Бессарабова.
Фото: МЧС Калужской области
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