Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Уфе задержали подозреваемого в поджоге усадьбы Бессарабова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.по Республике Башкортостан.

По данным следствия, мужчина перелез через ограждение и поджег строение, расположенное на пересечении улиц Аксакова и Коммунистической. В последнее время в деревянном здании никто не проживал. Пострадавших не было.

Сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Уфы, который сознался в содеянном и заявил, что на момент совершения преступления был пьян. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы сообщали, что в Калуге ликвидировали узел связи, который использовался в мошеннических схемах.

Видео: Telegram / Новости МВД Башкортостана