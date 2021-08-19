В Калмыкии в ДТП с грузовиком погибли пять человек

Среди жертв аварии трое детей.

В Калмыкии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек, включая троих несовершеннолетних. Об этом информирует ГУМЧС России по региону.

Инцидент произошел на трассе Р-216. Столкнулись "Камаз" и Nissan Almera. Все жертвы ДТП находились во втором автомобиле.

В результате аварии было затруднено движение по автомобильной дороге. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека. Водитель большегруза не смог соблюсти необходимую дистанцию в ходе движения и врезался в легковушку, после чего та совершила столкновение с другим грузовиком.

Видео: ГУМЧС по республике Калмыкия