В Калмыкии в ДТП погибли 6 человек

Один из пострадавших в ДТП скончался в больнице.

Ночь на 19 февраля в ДТП в Калмыкии на трассе "Каспий" погибли 6 человек.

Жуткая авария произошла в первом часу ночи в селе Троицкое в районе улицы Геологов на трассе Р-22. По предварительным данным, водитель автомобиля "Датсун", выезжая с второстепенной дороги, не пропустил "Ладу Гранту". В результате ДТП на месте погибли оба водителя и 3 пассажира.

Еще одного пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где, несмотря на все усилия медиков, пострадавший скончался.

Все обстоятельства ДТП уточняются.

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Фото:Piter.TV