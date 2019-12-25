Под Волгоградом в ДТП с легковушкой и бензовозом погибли 5 человек

В ДТП погибли водитель и 4 пассажира легковой иномарки.

В Волгоградской области в автомобильной аварии погибли 5 человек.

МЧС РФ по Волгоградской области сообщает, что в 21.40 (по местному времени) к ним поступило сообщение о крупной автомобильной аварии на автодороге Старая Полтавка – Палласовка. На трассе столкнулись КАМАЗ (бензовоз) и легковой автомобиль "Хендай".

По предварительным данным, 38-летний водитель легковой иномарки выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком. Водитель и 4 пассажира легковушки погибли на месте аварии. Все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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Фото: rusdtp.ru