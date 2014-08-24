В Калмыкии планируется завершить оценку запасов нефти и газа к 2026 году

Бату Хасиков рассказал о том, когда власти объявят о результатах поисковых и оценочных мероприятий.

Специалисты-геологи планируют завершить на территории Калмыкии начатую несколько лет назад оценку запасов нефти и газа Мероприятия завершатся в 2025 году. Об этом информационному агентству ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия" рассказал руководитель республики Бату Хасиков. Чиновник ответил на вопрос о прогнозах по завершению геологоразведочных работ.

Калмыкия считалась нефтедобывающим регионом, и сейчас мы в этой сфере наводим порядок. В 2020 году мы привлекли внимание Роснедр... Калмыкия - один из самых эффективных регионов с точки зрения нефтегазоноскости. Бату Хасиков, глава Калмыкии

Власти республики заметили, что заинтересованы в поисках и оценке новых месторождений углеводородного сырья, так как наращивание ресурсной базы углеводородного сырья поможет развитию показателя экономического роста. Бату Хасиков уточнил, что ставка делается именно на переработку ископаемых материалов, а не на сбыт. В настоящее время власти смогли подтвердить одно большое газовое месторождение в объемах более 30 млрд кубометров газа.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС