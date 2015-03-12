США работают над мерами по борьбе с уклонением от соблюдения потолка цен на нефть РФ

Дэвид Турк оценил работу Минэнерго по санкционному давлению против РФ.

В настоящее время американская администрация работает над механизмом, который бы помогал коллективному Западу в борьбе с мерами по уклонению от введенного международными союзниками киевского режима ограничения стоимости на российскую нефть. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами во внешнеполитическом ведомстве сделал первый заместитель министра по энергетике США Дэвид Турк. Спикер заметил, что сотрудничество по проблеме ведется в контакте с Министерством по финансам, Госдепартаментом и Белым домом.

Мы работаем над применением механизма по принуждению лиц, уклоняющихся от ограничений цен. Мы продолжим эти усилия в будущем. Мы много обсуждали как обеспечить соблюдение предельного уровня цен. Дэвид Турк, зампред Минэнерго США

Чиновник добавил, что введенный потолок на российскую нефть эффективен. Дэвид Турк уточнил, что речь идет о таком инструменте, который позволяет сохранить цены доступными для стран и народов всего мира, но при этом сократить для Москвы прибыль.

Госдеп не считает, что ближневосточный конфликт отвлекает внимание США от Украины.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State