Госдеп не считает, что ближневосточный конфликт отвлекает внимание США от Украины

Ведант Патель оценил помощь США в различных мировых конфликтах.

Региональный конфликт между Палестиной и Израилем на Ближнем Востоке не отвлекает внимание американской администрации от ситуации на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель. Чиновник объяснил СМИ, что для властей в Вашингтоне важно обеспечить еврейское государство всем необходимым для самозащиты от радикалов из ХАМАС, но при этом специалисты также хотят убедиться в том, что партнеры из Вооруженных сил Украины продолжают получать военную помощь, необходимую армии на поле боя.

Это совершенно не так. Мы все еще имеем возможность сосредоточиться на разных вызовах, существующих по всему миру Это то, на чем сосредоточены в Овальном кабинете президента Байдена. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

В США выступили против реоккупации и блокады сектора Газа после завершения конфликта.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State