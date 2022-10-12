В Калмыкии микроавтобус попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по республике.
Инцидент произошел утром 7 марта на 305-м километре федеральной автодороги Р-216 "Астрахань – Элиста – Ставрополь". Автобус Mercedes-Benz Sprinter допустил столкновение с грузовиком МАН. В результате аварии пострадали водитель и семь пассажиров автобуса. Их доставили в медучреждение. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
Ранее мы сообщали, что в Тюменской области в ДТП с автобусом погибла женщина.
Видео: Telegram / МВД Калмыкия
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все