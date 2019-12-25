В Калининском районе заменят более 22 тысяч метров теплосетей

Обновление завершится в октябре 2024 года.

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" приступили к замене теплосетей в квартале, ограниченном Северным проспектом, проспектом Науки, улицей Карпинского и улицей Софьи Ковалевской. В планах протянуть к домам, школам, детским садам и больницам 22 515 метров внутриквартальных трубопроводов диаметром 50-299 мм. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Обновление теплосетей позволит повысить надежность и качество теплоснабжения 112 зданий, в том числе 92 жилых домов, 7 детских садов и 4 школ. Новые сети обеспечат теплом и горячей водой свыше 60 000 петербуржцев.

В ходе работ специалисты проложат 2 518 метров новых гибких труб, которые смогут прослужить около 30 лет. На период работ подрядчик ООО "Энергетическое Строительство" построит временную тепловую сеть длиной 9959 метров. Обновление завершится в октябре 2024 года.

Также ГУП "ТЭК СПб" объявит конкурс на реконструкцию теплосети на улице Есенина.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"