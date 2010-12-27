Троллейбусное движение по Кушелевской дороге закроют.

В пятницу, 18 октября, стало известно о том, что в Калининском районе троллейбусы изменят маршрут из-за работ на водопроводе. Об этом сообщила пресс-службы СПб ГУП "Горэлектротранс".

Аварийные работы продлятся с 19 октября до 15:00 21 октября. Троллейбусное движение закроют по Кушелевской дороге, у дома №6 в одном направлении – от Северного проспекта..

В ведомстве отметили, что для петербуржцев будет работать троллейбус №31. Он проследует по маршруту от к/ст "Северный проспект" по действующей трассе до пр. Непокоренных, далее по пр. Непокоренных, пл. Мужества, ул. Карбышева, 1-му Муринскому пр., Лесному пр., Кантемировской ул., далее по действующей трассе до к/ст "Проспект Добролюбова". В обратном направлении движение осуществляется по действующей трассе.

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