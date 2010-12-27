В Калининском районе столкнулись две черные машины

"Вот из-за этого не люблю этот перекрёсток, пересекать его стараюсь на трамвае", комментирует ДТП очевидец. Пользователи Соцсетей поделились фото с места аварии.

Вечером, 23 июля на перекрестке улицы Руставели и проспекта Просвещения столкнулиль два черных автомобиля.

На фото видно, что обе машины понесли значительный ущерб, сильно разбиты бампера.

Фары отлетели, констатирует очевидец

По рассказам очевидцев, на место аварии прибыла скорая. По предварительным данным никто не пострадал. Сотрудники ДПС уже выехали на место ДТП.

Ранее мы писали о том, что появилось видео, как пьяный на иномарке вылетел на тротуар, есть погибший и пострадавшие.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК