Смертельные кадры из Хабаровска: Пьяный на иномарке вылетел на тротуар, есть погибший и пострадавшие

Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения.

Накануне, 22 июля, в Хабаровске произошло смертельное ДТП.

Водитель на иномарке вылетел на тротуар, где в это время шла семья с маленьким ребенком. На опубликованном видео с камеры наблюдения видно, что из магазина выходит пара с маленьким мальчиком. В этот момент в припаркованный автомобиль влетает "Ниссан", затем иномарку отбрасывает на тротуар и сносит семью. Мать ребенка сообщает, что муж в долю секунды среагировал, чем спас сынишке жизнь. Глава семейства от полученных травм скончался. Маму и ребенка увезли на "скорой".

Женщина получила незначительные травмы и от госпитализации отказалась. У малыша диагностирована черепно-мозговая травма. Медики прооперировали мальчика и продолжают бороться за его жизнь и здоровье.

Судя по видео, водитель и пассажир "Ниссана" самостоятельно вышли из автомобиля. По сообщениям в социальных сетях со ссылкой на очевидцев трагедии, водитель в момент аварии был пьян. Два подростка - велосипедиста, которые ехали по тротуару за пострадавшей семьей, чудом остались живы.

Видео и фото: ВК, Типичный Хабаровск