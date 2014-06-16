В Хабаровске огнеборцы спасли на пожаре пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Поступило сообщение о возгорании квартиры на втором этаже жилого дома. Один из очевидцев пожара вывел на балкон маломобильную женщину. Пострадавшую вынесли прибывшие сотрудники МЧС и передали врачам. С других этажей спасены еще четыре человека, в том числе ребенок.
При тушении обнаружено тело мужчины. Пожар был локализован на 55 квадратах. В его тушении участвовали 20 специалистов и шесть единиц техники.
Ранее мы сообщали, что в Прибайкалье потушили крупный пожар в гараже.
Видео: kremlin.ru
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