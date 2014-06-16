Пожар был локализован на 55 квадратах.

В Хабаровске огнеборцы спасли на пожаре пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Поступило сообщение о возгорании квартиры на втором этаже жилого дома. Один из очевидцев пожара вывел на балкон маломобильную женщину. Пострадавшую вынесли прибывшие сотрудники МЧС и передали врачам. С других этажей спасены еще четыре человека, в том числе ребенок.

При тушении обнаружено тело мужчины. Пожар был локализован на 55 квадратах. В его тушении участвовали 20 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Прибайкалье потушили крупный пожар в гараже.

Видео: kremlin.ru