В тушении огня участвовали 12 специалистов и четыре единицы техники.

В Прибайкалье потушили крупный пожар в гараже. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 23 октября в Черемхово. Поступило сообщение о возгорании крыши гаража для грузового транспорта. Площадь огня составила 576 квадратных метров.

До прибытия пожарных проводилась эвакуация техники. Пострадавших нет. В тушении огня участвовали 12 специалистов и четыре единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в Балашихе потушили пожар на складе.

Видео: МЧС России