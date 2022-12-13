В Калининском районе проложат газопровод

Новый газопровод проведут на участке улицы Обручевых от проспекта Науки до улицы Гидротехников. Также газопровод заменят на проспекте Науки от Тихорецкого проспекта до улицы Обручевых. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
Специалистам предстоит проложить полиэтиленовый газопровод с увеличением диаметра общей протяжённостью 1787,1 метра. Уже сейчас специалисты укладывают временный газопровод протяженностью почти 500 погонных метров. Им будут пользоваться абоненты во время строительства главного газопровода.
Работы запланированы на период с марта по сентябрь.
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Фото: pixabay
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