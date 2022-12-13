В Ленобласти запущена программа субсидирования перевода автомобилей на газ

Стоимость кубометра метана в среднем по России составляет 21 рубль, расход топлива равен расходу бензина.

В 2023 году Ленинградская область вошла в перечень субсидируемых регионов, где водители получили возможность перевести свои машины на природный газ практически бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Это произошло благодаря увеличению доли федерального субсидирования переоборудования машин на метан, региональному софинансированию и новой программе рассрочки на оборудование.

Бюджетные средства практически полностью покрывают затраты на работы по установке газобаллонного оборудования, а компания-оператор предоставляет рассрочку на оборудование на 5 лет. Она погашается средствами водителя, потраченными на заправку транспорта. Фактически переоборудование становится бесплатным для водителя, использующего компримированный природный газ (КПГ) в качестве топлива.

Стоимость кубометра метана в среднем по России составляет 21 рубль, расход топлива равен расходу бензина.

Фото: администрация Ленобласти