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В Ленобласти запущена программа субсидирования перевода автомобилей на газ
Сегодня, 9:30
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В Ленобласти запущена программа субсидирования перевода автомобилей на газ

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Стоимость кубометра метана в среднем по России составляет 21 рубль, расход топлива равен расходу бензина.

В 2023 году Ленинградская область вошла в перечень субсидируемых регионов, где водители получили возможность перевести свои машины на природный газ практически бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Это произошло благодаря увеличению доли федерального субсидирования переоборудования машин на метан, региональному софинансированию и новой программе рассрочки на оборудование. 

Бюджетные средства практически полностью покрывают затраты на работы по установке газобаллонного оборудования, а компания-оператор предоставляет рассрочку на оборудование на 5 лет. Она погашается средствами водителя, потраченными на заправку транспорта. Фактически переоборудование становится бесплатным для водителя, использующего компримированный природный газ (КПГ) в качестве топлива.

Стоимость кубометра метана в среднем по России составляет 21 рубль, расход топлива равен расходу бензина.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: газ, метан
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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