В Калининском районе появится новый автобусный маршрут

Транспорт будет отправляться от станции метро "Академическая".

С 1 апреля 2022 года от метро "Академическая" будет курсировать автобус № 78. В маршрут вошли остановки около НИИ травматологии, Центра сосудистой хирургии, Елизаветинской больницы. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Кроме того, жители кварталов на улице Карпинского смогут на автобусе добираться до станции "Ручьи" и метро "Академическая".

На маршруте будут работать восемь автобусов. По будням они будут ездить с 5:30 до 00:00. По выходным так же. Интервал движения составит 10-15 минут.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в новогоднюю ночь общественный транспорт в Петербурге будет работать дольше.

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