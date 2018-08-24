  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Калининском районе появится новый автобусный маршрут
Сегодня, 15:21
244
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Калининском районе появится новый автобусный маршрут

0 0

Транспорт будет отправляться от станции метро "Академическая".

С 1 апреля 2022 года от метро "Академическая" будет курсировать автобус № 78. В маршрут вошли остановки около НИИ травматологии, Центра сосудистой хирургии, Елизаветинской больницы. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга. 

Кроме того, жители кварталов на улице Карпинского смогут на автобусе добираться до станции "Ручьи" и метро "Академическая". 

На маршруте будут работать восемь автобусов. По будням они будут ездить с 5:30 до 00:00. По выходным так же. Интервал движения составит 10-15 минут.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в новогоднюю ночь общественный транспорт в Петербурге будет работать дольше.

Фото: Pexels

Теги: автобусный маршрут, академическая, калининский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии