В Калининском районе посадили 300 деревьев в память о погибших в ходе спецоперации

Обычно акцию проводят в апреле, но в этом году ее решили повторить.

В Калининском районе посадили деревья в память о погибших военных, которые участвовали в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Известно, что акцию запустили еще 7 лет назад по просьбе морских пехотинцев города. На территории района появилось 300 деревьев.

Обычно акцию проводят в конце апреля. Но в этом году ее решили повторить в октябре. По словам организатора акции Вячеслава Громова, нельзя не почтить память наших военнослужащих.

Ранее на Piter.tv: "Пятерочка" и "Перекресток" раздадут нуждающимся хлеб с истекающим сроком годности.

Фото: Pxhere