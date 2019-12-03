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В Калининском районе посадили 300 деревьев в память о погибших в ходе спецоперации
Сегодня, 11:51
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В Калининском районе посадили 300 деревьев в память о погибших в ходе спецоперации

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Обычно акцию проводят в апреле, но в этом году ее решили повторить.

В Калининском районе посадили деревья в память о погибших военных, которые участвовали в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике". 

Известно, что акцию запустили еще 7 лет назад по просьбе морских пехотинцев города. На территории района появилось 300 деревьев. 

Обычно акцию проводят в конце апреля. Но в этом году ее решили повторить в октябре. По словам организатора акции Вячеслава Громова, нельзя не почтить память наших военнослужащих. 

Ранее на Piter.tv: "Пятерочка" и "Перекресток" раздадут нуждающимся хлеб с истекающим сроком годности.

Фото: Pxhere

Теги: акция память, посадили деревья, спецоперация на украине
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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