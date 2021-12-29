В Калининском районе подвели промежуточные итоги проекта "дворник-шеринг"

В районе с участниками проекта заключили 36 договоров.

В ноябре прошлого года в Калининском районе Петербурга запустили пилотный проект "дворник-шеринг". Как рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия, с начала декабря с участниками "дворник-шеринга" заключено 36 договоров.

Сегодня в ЖКС-1 Калининского района полностью укомплектован штат дворников, помощники требуются только в период обильного выпадения осадков. В первую очередь помощь добровольцев требуется при очистке спортивных, детских и игровых площадок. Дворники же убирают от снега дворы, подходы к парадным и контейнерные площадки.

Эксперимент также распространился и на другие районы города. В Красногвардейском районе в проекте уже приняли участие более 300 человек. Как рассказали Piter.TV в пресс-службе администрации Калининского района, с участниками заключено 35 договоров. Во Фрунзенском районе заключено 50 договоров.

Однако проект не для всех кажется удачным. В прошлом году телеведущий Иван Ургант высмеял новый эксперимент Смольного. Ургант "прошелся" по затее петербургских чиновников, используя мотив песни Cheri Cheri Lady. Тем самым телеведущий намекнул, что Смольный слишком дешево оценил труд петербуржцев. В среднем за день горожане смогут заработать 1000 рублей.

Фото: пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия