В Калининском районе ночью горело складское помещение

Сведения о пострадавших не поступали.

Ночью 28 января произошел пожар в складском помещении в Калининском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 00:03. В одноэтажном кирпичном здании склада на проспекте Непокоренных, 63, размер которого составляет 20х100 метров, полыхало на площади 20 "квадратов". К 00:31 огонь потушили. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кузнечном переулке из горящего дома эвакуировали 8 человек.

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