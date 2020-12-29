На улице Академика Байкова прорвало трубу во дворе жилого дома

О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.

Днем во вторник, 12 января, горожане поделились фотографиями и сообщили в соцсетях, что во дворе дома № 11/3 по улице Академика Байкова начался потоп.

Во дворе д.11к3 по улице Академика Байкова происходит вытекание бурой жидкости из под земли отметил горожанин.

Очевидцы уточнили, что в службу "112" уже было сообщено. Бригада "Водоканала" прибыла на место, специалисты проводят обследование сети, после чего приступят к локализации вытекания.

Судя по снимкам, опубликованным в соцсети, коричневая вода залила проезд вдоль дома.

Ранее мы писали, что на Новгородской улице у дома №13 прорвало трубу.

Фото: Piter.TV