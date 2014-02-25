В Калининском районе Петербурга открыли поликлинику на 600 приемов в смену

Новая поликлиника в Петербурге готова принимать пациентов и оснащена парковкой.

В Калининском районе Санкт-Петербурга введена в эксплуатацию новая поликлиника. Она расположена на участке 77, ограниченном проспектами Маршала Блюхера и Лабораторным, Бестужевской улицей и Кушелевской дорогой.

Учреждение рассчитано на 600 посещений в две смены. В здании разместились отделения терапии, хирургии, онкологии, диагностики и физиотерапии.

Для пациентов оборудована парковка на 35 машин, из которых четыре места предназначены для маломобильных граждан.

Фото: Telegram/Николай Линченко