В Калининском районе Петербурга открыли поликлинику на 600 приемов в смену
Сегодня, 15:13
149
В Калининском районе Петербурга открыли поликлинику на 600 приемов в смену

Новая поликлиника в Петербурге готова принимать пациентов и оснащена парковкой.

В Калининском районе Санкт-Петербурга введена в эксплуатацию новая поликлиника. Она расположена на участке 77, ограниченном проспектами Маршала Блюхера и Лабораторным, Бестужевской улицей и Кушелевской дорогой.

Учреждение рассчитано на 600 посещений в две смены. В здании разместились отделения терапии, хирургии, онкологии, диагностики и физиотерапии.

Для пациентов оборудована парковка на 35 машин, из которых четыре места предназначены для маломобильных граждан.

Фото: Telegram/Николай Линченко 

