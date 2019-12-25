В Петербурге по АИП заключили контракты на строительство школ, поликлиник и объектов культуры на 22 млрд рублей

Среди наиболее заметных проектов — объекты культурного назначения.

Фонд капитального строительства и реконструкции продолжает реализацию Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству. С начала 2025 года подписаны 33 госконтракта: 18 — на строительство, 14 — на проектирование и один полный цикл "проектирование + строительство". Общая сумма соглашений превысила 22 млрд рублей. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Среди наиболее заметных проектов — объекты культурного назначения. Компания "АПЕКС" возведет дом молодежи в Петергофе на улице Широкой, а "МИДАС" займется реконструкцией Кронштадтского дворца культуры.

Большое внимание уделено образовательной сфере. В планах — школа на 825 мест на территории предприятия "Ручьи", объект на Школьной улице и новое здание школы на проспекте Маршала Блюхера.

В медицинском блоке заключены контракты на строительство стоматологической поликлиники на Туристской улице, диспансера № 8 на улице Передовиков, а также поликлиники с женской консультацией на Северном проспекте.

Среди крупных проектных контрактов выделяются будущий спортивный комплекс и поликлиника в Кронштадте, дополнительный корпус Политехнического колледжа городского хозяйства в Юнтолово и здание школы № 546 на Ленинском проспекте.

