В Калининском районе Петербурга кипятком залило 10 этажей жилого дома

В соцсетях рассказали, что инцидент произошел в несданной квартире.

Группы в социальных сетях заполонило сообщение о происшествии в доме №68/4 на Кондратьевском проспекте. Выяснилось, что в одной из квартир на 22-м этаже прорвало трубу с кипятком.

Отмечается, что горячая вода залила парадную, шахты лифта и десять этажей жилого дома. Местные жители пытались дозвониться до управляющей компании дома, однако на вызовы там отреагировали только через час.

Данный жилой дом – часть ЖК "Полюстрово Парк", в котором сдана только часть квартир. В некоторых из них уж сделан ремонт, другие – еще в собственности застройщика.

Ранее на Piter.TV – петербуржец купил у мошенника "старинные" монеты за 88 тысяч рублей.

Видео: vk.com/spb_today