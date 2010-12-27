Петербуржец купил у мошенника "старинные" монеты за 88 тысяч рублей

Потерпевший приобрел монеты на улице.

В Петербурге мошенник обманул 36-летнего мужчину, продав ему за крупную сумму денег десять "старинных" монет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел в конце июля 2019 года на территории Крестовского острова. По предварительным данным, к потерпевшему подошел неизвестный и предложил купить монеты, которые якобы представляют историческую ценность. Продавец попросил за них 88 тысяч рублей. Чуть позже петербуржец выяснил, что купил подделку.

Мужчина обратился с заявлением в полицию. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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