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Петербуржец купил у мошенника "старинные" монеты за 88 тысяч рублей
Сегодня, 11:57
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Alena_Zinovieva

Петербуржец купил у мошенника "старинные" монеты за 88 тысяч рублей

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Потерпевший приобрел монеты на улице.

В Петербурге мошенник обманул 36-летнего мужчину, продав ему за крупную сумму денег десять "старинных" монет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел в конце июля 2019 года на территории Крестовского острова. По предварительным данным, к потерпевшему подошел неизвестный и предложил купить монеты, которые якобы представляют историческую ценность. Продавец попросил за них 88 тысяч рублей. Чуть позже петербуржец выяснил, что купил подделку.

Мужчина обратился с заявлением в полицию. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что аферисты купили "Лексус", продали его и заявили об угоне.

Фото: pixabay.com

Теги: мошенничество, обман, старинные монеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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