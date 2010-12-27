Аферисты купили "Лексус", продали его и заявили об угоне

После этого четверо злоумышленников продали авто.

Четверо мошенников приобрели иномарку, затем перегнали ее в другой город, где продали машину и заявили о пропаже автомобиля. Подозреваемых задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что сообщники купили "Лексус" через аффилированную компанию по договору лизинга за 7 млн рублей и застраховали автомобиль. Затем злоумышленники заявили об угоне иномарки в Павловске. По факту возбудили уголовное дело, однако оказалось, что три три мужчины и женщина перегнали машину в Тверь и продали за 4,4 млн рублей.

Следственное Управление МВД России по Адмиралтейскому району Петербурга возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере страхования". Двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, мера пресечения для двух других человек избирается на данный момент.

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