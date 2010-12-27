Ресторан на Грибоедова продолжил работать после запрета Роспотребнадзора

Ведомство приостановило деятельность ресторана, но он дирекция заведения проигнорировала требование.

Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу проверили, исполняет ли ресторан на набережной канала Грибоедова, 36 предписание ведомства. Ранее точку питания временно закрыли из-за случаев кишечной инфекции у посетителей. Оказалось, что ресторан продолжил работать.

После посещения заведения в августе более 15 человек отравились. В результате проверки Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность ООО "ТК "Арсенал Трейд" временно запретили, однако 28 августа стало известно, что точка питания не закрылась и продолжает принимать посетителей.

Материалы дела об административном правонарушении оформляются для передачи в Куйбышевский районный суд Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что житель Невского района ошпарил 8-летнюю дочь кипятком.

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