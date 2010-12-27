Ресторан на Грибоедова продолжил работать после запрета Роспотребнадзора

Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу проверили, исполняет ли ресторан на набережной канала Грибоедова, 36 предписание ведомства. Ранее точку питания временно закрыли из-за случаев кишечной инфекции у посетителей. Оказалось, что ресторан продолжил работать.
После посещения заведения в августе более 15 человек отравились. В результате проверки Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность ООО "ТК "Арсенал Трейд" временно запретили, однако 28 августа стало известно, что точка питания не закрылась и продолжает принимать посетителей.
Материалы дела об административном правонарушении оформляются для передачи в Куйбышевский районный суд Петербурга.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что житель Невского района ошпарил 8-летнюю дочь кипятком.
Фото: Pixabay
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