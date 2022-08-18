Их отправили в регион в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания.

В Калининградскую область перебросили самолеты МиГ-31 с ракетами "Кинжал". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самолеты приземлились на аэродроме Чкаловск. Они отправились в Калининградскую область в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания.

Также в Минобороны сообщили, что в ходе полета были отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6 армии ВВС и ПВО.

Ранее Минобороны допустило возможность вывода Запорожской АЭС в "холодный резерв"

Видео: Минобороны России