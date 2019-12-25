Основу дивизии составит 11-ый армейский корпус Балтийского флота.

В Калининградской области в 2021 году появится мотострелковая дивизия. Об этом журналистам ТАСС рассказал собственный эксперт в силовых структурах по региону. Основой дивизии станет дислоцированный в области 11-ый армейский корпус береговых и сухопутных войск Балтийского флота.

Предусмотрены организационно-штатные мероприятия, после выполнения которых на Западе России будет сформирована новая мотострелковая дивизия в составе 11-го АК источник ТАСС

Известно, что новая дивизия будет обеспечена полным комплектом боевых сил, включая артиллерийский полк. В составе дивизии будут находиться три мотострелковых полка, один танковый полк (согласно принятому в Вооруженных силах Росси штатному расписанию).

В Калининграде застреливший бывшую жену готовился несколько месяцев.

Фото: Минобороны России