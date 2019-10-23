В Калининградской области скончался 13ый пациент с коронавирусом

В оперштабе рассказали подробности о тринадцатой жертве коронавируса в регионе.

В Калининградской области скончался еще один человек с подтвержденным коронавирусом.

РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Калининградской области сообщает, что в регионе за сутки коронавирус выявили еще у 36 человек. Таким образом, с начала эпидемии в регионе зафиксировано 848 случаев инфицирования. Выздоровели за весь период 277 человек с коронавирусом.

Из вновь выявленных у 21 пациента пневмония, у троих признаки ОРВИ. У 12 человек нет симптомов. К сожалению, сегодня не обошлось без летального исхода. Скончался 82-летний мужчина. Это 13 смерть в регионе с начала эпидемии.

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