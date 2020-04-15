В Калининградской области режим самоизоляции продлят до 26 апреля

Все прибывающие в калининградский аэропорт с 20 апреля по 17 мая должны будут уйти на самоизоляцию на две недели.

В Калининградской области режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлят до 26 апреля. Об этом рассказал глава региона Антон Алиханов.

Он отметил, что если жители Калининградской области будут продолжать примерно себя вести и соблюдать все меры предосторожности, то уровень заболеваемости и выздоровлений останется на том же уровне.

Тогда мы готовы смягчать режим самоизоляции, оставляя максимальные ограничения для групп риска. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

Он добавил, что все прибывающие в калининградский аэропорт с 20 апреля по 17 мая должны будут уйти на самоизоляцию на две недели у себя дома или в обсерваторе. Сейчас ежедневный пассажирский поток, по словам губернатора, составляет около 500 человек.

Ранее были названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 15 апреля.

Видео: Youtube/Alexei Chabounine