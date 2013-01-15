В Калининградской области полицейские по горячим следам задержали женщину, ограбившую подростка

Женщина отобрала у мальчика сумку с ценными вещами.

В Калининградской области российскими правоохранительными органами по горячим следам задержана женщина, которая ограбила подростка. В полицию вечером 20 июня обратился12-летний юноша. Он рассказал майору Александру Громову, находившемуся во время рейдовых мероприятий на пересечении улиц Шевченко и Искры о том, что неизвестная злоумышленница в красной куртке выхватила у него спортивную сумку. Там находилось мобильное устройство и банковская карточка.

Обследовав ближайшие улицы, стражи правопорядка заметили в кустах красную куртку, а через несколько минут обнаружили и саму подозреваемую. Ею оказалась 26-летняя жительница Советска. пресс-служба МВД РФ по региону

Известно, что подозреваем ая увидела мальчика, который катался возле магазина на самокате, затем подошла к нему, отобрала сумку и сбежала. В настоящее время полиция смогла изъять у местной жительницы похищенные вещи. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Фигурантке расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД медиа