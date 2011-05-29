В результате аварии водители и пассажир иномарки были госпитализированы.

В Калининградской области машина столкнулась с поездом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 25 августа в поселке Приморское. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota совершила проезд железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с поездом. В результате аварии водители и пассажир иномарки были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что при столкновении легкового авто с поездом в Чебоксарах пострадал мужчина.

Видео: Telegram / МВД 39