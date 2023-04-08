В результате ДТП водитель легковушки был госпитализирован с возможным переломом ребер.

При столкновении легкового авто с поездом в Чебоксарах пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской республике.

Инцидент произошел 25 августа на ж/д переезде по Ишлейскому шоссе. По данным следствия, водитель легковушки проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с локомотивом. В результате ДТП мужчина был госпитализирован с возможным переломом ребер. Правоохранители устанавливают другие обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Химках два человека пострадали в массовом ДТП с грузовиком.

Фото: МВД по Чувашской республике.