В Калининградской области ликвидирован крупнейший интернет-магазин с наркотиками

По уголовному делу проходят двое местных жителей.

Полицейские ликвидировали крупнейший в Калининградской области интернет-магазин по продаже марихуаны. Об этом рассказала на официальном сайте правоохранительных органов представитель Ирина Волк. Известно, что операция велась при участии сотрудников из Гурьевского района. Следствие установило, что 35-летний подозреваемый купил частный дом для того, чтобы оборудовать его под нарколабораторию. там он выращивал коноплю. Далее сбыл запрещенной продукции производился бесконтактным способом. В настоящее время мужчина задержан. У него изъято более 8,5 кг наркотикосодержащих растений и специальное оборудование, компьютеры.

Оперативники нашли тайник со сделанными наркотическими закладками в городах Балтийск и Светлогорск. Пойман 29-летний курьер, который получал оптовые партии наркотиков, фасовал их и занимался обустройством тайников.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дело по части 3 статьи 30, а также 2,3 и 4 частям статьи 228.1 УК РФ. Предполагаемый организатор преступной схемы находится под стражей. Его сообщник находится под подпиской о невыезде.

Исследование DeviceLock выявило слова, по которым можно определить телефонных мошенников.

Фото и видео: официальный сайт МВД России