Россиян научили "бояться" фраз "лицевой счет" и "финансовая ячейка".

Исследование DeviceLock выявило слова, по которым можно определить телефонных мошенников. С результатами работы социологов из компании-производителя систем борьбы с утечками данных ознакомились журналисты "РИА Новостей". Со ссылкой на экспертов установлено, что в разговоре со злоумышленниками будет фигурировать словосочетание "лицевой счет", а также "финансовая ячейка".

Аналитики изучили информацию о более 50 звонков мошенников, а также изучили методички, найденные правоохранительными органами в "криминальном колл-центре" на Украине. Генеральный директор DeviceLock DLP Юрий Томашко уточнил, что часто мошенники работают с легендой о том, что на имя жертвы якобы кто-то пытается взять кредит. Они предлагают назвать банковские данные для предотвращения хищения средств. Также от клиента требуют не сообщать в звонке, так как это нарушит УК РФ.

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана граждан РФ.

Фото: Piter.tv