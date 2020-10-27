По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Калининграде три человека погибли при пожаре в реабилитационном центре. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. Ведомство возбудило уголовное дело по факту смерти трех пациентов (мужчин) в здании на улице Гончарова. Предположительно, в помещении находился центр по выводу из алкогольной и наркотической зависимости.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц сообщение СК России

На данный момент на месте трагедии работают пожарные, следователи и региональные криминалисты. Устанавливаются ответственные за произошедшее. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Россияне собираются отмечать Новый год в Петербурге, Сочи и Калининграде.

Видео: ВК / ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]