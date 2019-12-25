  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Калининграде столкнулись шесть автомобилей
Сегодня, 9:52
106
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Калининграде столкнулись шесть автомобилей

0 0

В результате ДТП один водитель получил телесные повреждения.

В Калининграде столкнулись шесть автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД

Инцидент произошел утром 11 сентября на улице Александра Невского. В результате ДТП один водитель получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали серийных организаторов преднамеренных ДТП.

Фото: Telegram / Госавтоинспекция 39

Теги: автомобили, дтп, калининград, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии