В результате ДТП один водитель получил телесные повреждения.

В Калининграде столкнулись шесть автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД

Инцидент произошел утром 11 сентября на улице Александра Невского. В результате ДТП один водитель получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали серийных организаторов преднамеренных ДТП.

Фото: Telegram / Госавтоинспекция 39