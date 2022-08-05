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В Калининграде столкнулись две маршрутки

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В результате ДТП семи пассажирам понадобилась медицинская помощь.

В Калининграде столкнулись две маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на улице Интернациональной. По предварительным данным, водитель маршрутки выехал а встречную полосу, где допустил столкновение с другим микроавтобусом, который перевозил людей. В результате ДТП семи пассажирам понадобилась медицинская помощь. На месте аварии в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее мы сообщали, что на Кубани в ДТП с мотоциклом и легковушкой погибли три человека.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция 39

Теги: дтп, калининград, маршрутка, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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