В результате ДТП семи пассажирам понадобилась медицинская помощь.

В Калининграде столкнулись две маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на улице Интернациональной. По предварительным данным, водитель маршрутки выехал а встречную полосу, где допустил столкновение с другим микроавтобусом, который перевозил людей. В результате ДТП семи пассажирам понадобилась медицинская помощь. На месте аварии в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее мы сообщали, что на Кубани в ДТП с мотоциклом и легковушкой погибли три человека.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция 39