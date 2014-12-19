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В Калининграде после поимки наркокурьера установлены места 71 закладки с амфетамином

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Полиция рассказала о расследовании в отношении местного жителя.

Российские правоохранительные органы на территории Калининграда, после поимки курьера, установили места  с 71 закладкой запрещенных веществ. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы МВД  РФ через социальные сети.  Известно, что в тайниках находился амфетамин. Ранее полиция получила сведения о том, что 28-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Злоумышленника задержали во время попытки с его стороны оборудовать очередной схрон с запрещенкой. При личном досмотре у гражданина оперативники нашли, а после изъяли 25 свёртков с наркотиками. Общая масса товара составила порядка 125 граммов.

Найдены 23 тайника в Центральном районе, 26 – в Ленинградском, а также 22 схрона на территории Гурьевского района, которые сбытчик успел обустроить до поимки. Их содержимое также изъято. 

пресс-служба МВД РФ

В ходе обысков по месту жительства полицейские нашли свёртки с аналогичным содержимым общей массой 239 граммов, а также электронные весы и упаковочный материал. Фигурант расследования объяснил на допросе, что распространением наркотиков он занимался по инструкции от неустановленных кураторов через Даркнет. Сейчас подозреваемый находится под стражей. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: калининградская область, мвд, наркотики, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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