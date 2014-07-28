Посетитель ночного клуба в Москве, выстреливший в администратора заведения, задержан

Подозреваемый найден в Подмосковье.

Посетитель ночного клуба на территории Москвы, выстреливший в администратора развлекательного заведения, задержан российскими правоохранительными органами. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы МВД РФ через социальные сети. Известно, что инцидент зафиксирован в помещении, расположенном на улице Ивана Франко. Между 35-летним посетителем, ранее судимым мужчиной из другого региона страны, и сотрудником заведения произошел конфликт. Отдыхающий оказался недоволен тем, что ему необходимо внести депозит на счет.

Клиент произвёл два выстрела, предположительно из травматического пистолета, в направлении своего оппонента, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован в медучреждение. пресс-служба МВД РФ

В кратчайшие сроки оперативники поймали подозреваемого в Московской области. В сумке злоумышленник найден, а затем отправлен на лабораторную экспертизу предмет, напоминающий пистолет. Предположительно, именно из данного оружия совершались выстрелы. В отношении фигуранта расследования возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. В ближайшее время мужчине будет выбрана мера пресечения.

В Петербурге задержан подозреваемый в избиении прохожего на Загородном проспекте.

Фото и видео: МВД медиа