  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:21
152
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Посетитель ночного клуба в Москве, выстреливший в администратора заведения, задержан

0 0

Подозреваемый найден в Подмосковье.

Посетитель ночного клуба на территории Москвы, выстреливший в администратора развлекательного заведения, задержан российскими правоохранительными органами. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы МВД  РФ через социальные сети. Известно, что инцидент зафиксирован в помещении, расположенном на улице Ивана Франко. Между 35-летним посетителем, ранее судимым мужчиной из другого региона страны, и сотрудником заведения произошел конфликт. Отдыхающий оказался недоволен тем, что ему необходимо внести депозит на счет.

Клиент произвёл два выстрела, предположительно из травматического пистолета, в направлении своего оппонента, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован в медучреждение.

пресс-служба МВД РФ

В кратчайшие сроки оперативники поймали подозреваемого в Московской области. В сумке злоумышленник найден, а затем отправлен на лабораторную экспертизу предмет, напоминающий пистолет. Предположительно, именно из данного оружия совершались выстрелы. В отношении фигуранта расследования возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. В ближайшее время мужчине будет выбрана мера пресечения.

В Петербурге задержан подозреваемый в избиении прохожего на Загородном проспекте.

Фото и  видео: МВД медиа

Теги: мвд, москва, ночной клуб, подмосковье, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии