В Петербурге задержан подозреваемый в избиении прохожего на Загородном проспекте

Заведено уголовное дело.

Полицейские Центрального района Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в жестоком избиении 30-летнего мужчины на Загородном проспекте. Сообщение о госпитализации пострадавшего с тяжелыми травмами поступило в полицию 28 ноября в 02:35.

По словам пострадавшего, нападение произошло у дома 21 по Загородному проспекту. Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В пятницу, 29 ноября, в 22:00 подозреваемый — 41-летний ранее судимый безработный житель Санкт-Петербурга — был задержан сотрудниками уголовного розыска у дома 169 по проспекту Ветеранов. Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего расследования.

Ранее Piter.TV сообщал, что после пожара на проспекте Солидарности эвакуировали 5 человек.

Фото: Piter.TV