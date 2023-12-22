В Калининграде полицейские перекрыли канал незаконной миграции

Российские правоохранительные органы в Калининграде перекрыли канал для незаконной миграции. Соответствующее заявление сделала официальный представитель полиции Ирина Волк. Она пояснила, что по подозрению в организации преступной деятельности задержан местный индивидуальный предприниматель. Во время обысков по местам нахождения фигуранта расследования, в помещении хостела и офисе сотрудники МВД изъяли электронные носители информации, списки нелегальных приезжих, документы.
Предварительно установлено, что с декабря 2021 по ноябрь 2023 года злоумышленник фиктивно зарегистрировал в хостеле на Московском проспекте города Калининграда около тысячи иностранных граждан.
Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Фото и видео: МВД Медиа
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