В Калининграде полицейские перекрыли канал незаконной миграции

Ирина Волк рассказала о работе регионального Центра по противодействию экстремизму .

Российские правоохранительные органы в Калининграде перекрыли канал для незаконной миграции. Соответствующее заявление сделала официальный представитель полиции Ирина Волк. Она пояснила, что по подозрению в организации преступной деятельности задержан местный индивидуальный предприниматель. Во время обысков по местам нахождения фигуранта расследования, в помещении хостела и офисе сотрудники МВД изъяли электронные носители информации, списки нелегальных приезжих, документы.

Предварительно установлено, что с декабря 2021 по ноябрь 2023 года злоумышленник фиктивно зарегистрировал в хостеле на Московском проспекте города Калининграда около тысячи иностранных граждан. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Ленобласти мужчина ударил 6-летнюю дочь сожительницы.

Фото и видео: МВД Медиа