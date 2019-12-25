Российский историк нашел "след" достопримечательности в бункере-блиндаже Отто Ляша.

В Калининграде нашли следы Янтарной комнаты. Об этом телеканалу "Звезда" сообщил историк Сергей Трифонов. По словам эксперта, он обнаружил "следы" российской достопримечательности в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша. Этот объект был соединен блиндажем с подземными ходами к Королевскому замку, откуда могли вывозиться драгоценности.

Самое любопытное, что, когда эти руны были переведены и трактованы бельгийскими специалистами, отдельные из них показали, что это самая настоящая сокровищница, защищенная этими руническими знаками Сергей Трифонов, историк

Под бункером также найден затопленные комнаты. Зонд показал, что в них находятся неопознанные ящики. В настоящее время ученые еще не установили, что в них хранится. Доставать объекты не рискуют из-за угрозы обрушения стен.

Напомним, что Янтарная комната была жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе. немцы вывезли ее в Королевский дворец в Кенигсберге в 1941 году во времена Второй мировой войны. Незадолго до штурма крепости весной 1945 году комната пропала.

В Польше рассказали о возможном местонахождении Янтарной комнаты.