В Калининграде антиквар нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

В бутылке было 20 свертков с черепом и костями.

Антиквар-любитель из Калининграда нашел на одной из строительных площадок в бутылку начала XX века. В ней находился опасный яд, но завернутый в упаковку для конфет. Об этом сообщают российские СМИ.

В бутылке было 20 свертков с изображением черепов и костей. На бумаге были предупреждающие надписи о том, что это яд. Антиквар Сергей Попов занялся коллекционированием с 14 лет. В его коллекции – 25 разных бутылок с ядом объемом от 30 миллилитров до литра. В фантиках находится хлорид ртути (судя по надписям).

Бутылка, в котором был этот яд, была хорошо и плотно закрыта корковой пробкой.

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Фото: Сергей Попов