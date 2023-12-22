В Калининграде машина наехала на двух подростков

Одна из девочек находится в коме.

Российские правоохранительные органы по Калининграду возбудили уголовное дело после ночного ДТП. Авария зафиксирована в 00:41 утра по московскому времени на Ленинском проспекте. Известно, что на пешеходном переходе легковой автомобиль совершил наезд на 16-летних девочек-подростков. После этого пострадавшие были госпитализированы с серьезными травмами. Одна из пациенток остается в состоянии комы, а вторая находится в операционной областной больницы.

53-летний водитель автомобиля Audi допустил наезд на двух 16-летних девушек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. пресс-служба МВД РФ

По факту инцидента ведется уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Расследование находится под контролем прокуратуры.

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Фото и видео: МВД Медиа