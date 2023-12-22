В Хакасии задержаны мошенники с "криптовалютой"

В МВД рассказали о пресечении незаконной деятельности ОПГ.

Российские правоохранительные органы по региону Хакасия задержали подозреваемых в дистанционном мошенничестве, работавших под предлогом продажи криптовалюты. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что подозреваемыми оказались семеро граждан. Местные жители объединились в преступную группу и смогли нанести значительный ущерб как минимум 12 жертвам. Каждый из них перечислил аферистам от 100 до 300 тысяч рублей.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется их возможная причастность к другим эпизодам противоправной деятельности. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

По предварительным сведениям, злоумышленники оформили на свои имена по несколько аккаунтов на популярных криптобиржах. Далее фигуранты расследования размещали в Интернете объявления о продаже цифровых активов. Потенциальным клиентам они сообщали цену и реквизиты, по которым нужно было перевести предоплату. После получения денежных средств аферисты переставали выходить на связь с потерпевшими. Сотрудники полиции провели обыски, изъяли свыше пятидесяти сим-карт, средства связи, компьютерную технику, банковские карты, автомобили. Ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа