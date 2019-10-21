В Калининграде банда наркоторговцев пойдет под суд

Расследование уголовного дела по делу о наркоторговле завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

В Калининградской области завершено расследование уголовного дело банды наркоторговцев.

МВД МЕДИА сообщает, что сотрудниками УМВД России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников ОПГ, ввозившей и распространявшей на территории региона сильнейшие наркотические средства - карфентанил и героин.

В ходе следственных действий было установлено, что лидерами группы был ранее судимый 55-летний мужчина и его 27-летний подельник. При обыске были изъяты сильнодействующие наркотические вещества в особо крупном размере. Кроме организаторов были задержаны и другие члены группировки, в большинстве своем ранее судимые местные жители.

Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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