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В Сургуте умер школьник от отравления психотропами
Сегодня, 14:46
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MShaffter

В Сургуте умер школьник от отравления психотропами

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Его подруга в больнице.

В Сургуте два школьника отравились психоактивными веществами.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона сообщают, что в Сургуте школьник и его подруга 15-16 лет отравились предположительно психоактивными веществами. Подросток скончался, его подруга в больнице.

В следственных органах информацию о гибели школьника подтвердили, но подробностей не сообщили. По данному факту ведется проверка.

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Фото:Piter.TV

 

Теги: новости сургута, новости хмао, погиб школьник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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