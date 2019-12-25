В Сургуте умер школьник от отравления психотропами

Его подруга в больнице.

В Сургуте два школьника отравились психоактивными веществами.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона сообщают, что в Сургуте школьник и его подруга 15-16 лет отравились предположительно психоактивными веществами. Подросток скончался, его подруга в больнице.

В следственных органах информацию о гибели школьника подтвердили, но подробностей не сообщили. По данному факту ведется проверка.

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Фото:Piter.TV